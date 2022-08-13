Председатель совета директоров «Локомотива» отказался отвечать на вопрос о возможной отставке Циннбауэра

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник после завершения матча 5-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (1:1) отказался отвечать на вопрос о возможной отставке главного тренера команды Йозефа Циннбауэра.

«Локомотив» идет 13-м месте в турнирной таблице, команда набрала три очка в пяти матчах.

В следующем туре «Локомотив» в гостях сыграет с подмосковными «Химками» 20 августа.