Председатель совета директоров «Локомотива» отказался отвечать на вопрос о возможной отставке Циннбауэра
Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник после завершения матча 5-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (1:1) отказался отвечать на вопрос о возможной отставке главного тренера команды Йозефа Циннбауэра.
«Локомотив» идет 13-м месте в турнирной таблице, команда набрала три очка в пяти матчах.
В следующем туре «Локомотив» в гостях сыграет с подмосковными «Химками» 20 августа.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|5
|1
|2
|2
|6-9
|5
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|5
|0
|3
|2
|7-11
|3
|
13
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|4-12
|3
|
14
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|0 : 0
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 1
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|4
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|4
|1
|0
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