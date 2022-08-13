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Бывший директор академии «Локомотива» Кузьмичев оценил работу Каттани в «Спартаке»

Антон Иванов
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил работу бывшего спортивного директора «Спартака» Лука Каттани.

— Как вы оцените работу Каттани?
— Для полноценной оценки, наверное маловато времени. Их с Цорном можно поставить где-то рядом. Чисто спекулятивная политика, менеджмент. Ну а что говорить, двойку же тоже он закрыл. Цорн закрыл «Казанку», а он двойку. Это говорит о том, что у них не было никакой мысли о развитии игроков. А купить-продать — это было их. Было понятно, что он уйдет.

— Вас после ухода Яхья не звали обратно в «Спартак»?
— Нет, не звали.
— Вам это не интересно?
— Если при той программе, которую предлагал я, на тот момент выбрали программу Каттани, то смысл сейчас говорить о моем возвращении?
— Ну, мы же знаем, что сейчас акционеры меняются.
— Ну, посмотри. По крайней мере, никаких контактов не было. Если будут контакты, то я с удовольствием пообщаюсь. Опять же проговорю, покажу. Если им это будет интересно, то почему нет.
— Но пока нет никаких конкретных вариантов?
— Нет.
—И не выходил никто со «Спартака»?
— Нет, не выходил.
— А вам хотелось бы сейчас?
— Мне, как человеку, который умеет и знает, как это делать, поработать в большом клубе, конечно, интересно. Тем более, что «Спартак» — это возможности. И то количество детей, которое хочет попасть в «Спартак» — очень интересно.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 1
ЦСКА 0
Перерыв

Х2

25%

2.55

Обе забьют - да

22%

1.70

П1

16%

1.56
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

28%

2.02

Х2

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Сочи

П1

18%

1.95

ТБ 2.5

21%

1.70

Обе забьют - да

11%

1.63
Владимир Кузьмичев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Лука Каттани
0
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 5 1 2 2 6-9 5
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Локомотив 5 0 3 2 4-12 3
14
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
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12.08 19:30
Факел – Урал
 0 : 0
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
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Спартак – Сочи
 - : -
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 4
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Краснодар

 3 1 0
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Дмитрий Баринов

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