Бывший директор академии «Локомотива» Кузьмичев оценил работу Каттани в «Спартаке»
Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил работу бывшего спортивного директора «Спартака» Лука Каттани.
— Как вы оцените работу Каттани?
— Для полноценной оценки, наверное маловато времени. Их с Цорном можно поставить где-то рядом. Чисто спекулятивная политика, менеджмент. Ну а что говорить, двойку же тоже он закрыл. Цорн закрыл «Казанку», а он двойку. Это говорит о том, что у них не было никакой мысли о развитии игроков. А купить-продать — это было их. Было понятно, что он уйдет.
— Вас после ухода Яхья не звали обратно в «Спартак»?
— Нет, не звали.
— Вам это не интересно?
— Если при той программе, которую предлагал я, на тот момент выбрали программу Каттани, то смысл сейчас говорить о моем возвращении?
— Ну, мы же знаем, что сейчас акционеры меняются.
— Ну, посмотри. По крайней мере, никаких контактов не было. Если будут контакты, то я с удовольствием пообщаюсь. Опять же проговорю, покажу. Если им это будет интересно, то почему нет.
— Но пока нет никаких конкретных вариантов?
— Нет.
—И не выходил никто со «Спартака»?
— Нет, не выходил.
— А вам хотелось бы сейчас?
— Мне, как человеку, который умеет и знает, как это делать, поработать в большом клубе, конечно, интересно. Тем более, что «Спартак» — это возможности. И то количество детей, которое хочет попасть в «Спартак» — очень интересно.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|5
|1
|2
|2
|6-9
|5
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|5
|0
|3
|2
|7-11
|3
|
13
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|4-12
|3
|
14
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|0 : 0
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 1
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|4
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|4
|1
|0