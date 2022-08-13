Бывший директор академии «Локомотива» Кузьмичев оценил работу Каттани в «Спартаке»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил работу бывшего спортивного директора «Спартака» Лука Каттани.

— Как вы оцените работу Каттани?

— Для полноценной оценки, наверное маловато времени. Их с Цорном можно поставить где-то рядом. Чисто спекулятивная политика, менеджмент. Ну а что говорить, двойку же тоже он закрыл. Цорн закрыл «Казанку», а он двойку. Это говорит о том, что у них не было никакой мысли о развитии игроков. А купить-продать — это было их. Было понятно, что он уйдет.

— Вас после ухода Яхья не звали обратно в «Спартак»?

— Нет, не звали.

— Вам это не интересно?

— Если при той программе, которую предлагал я, на тот момент выбрали программу Каттани, то смысл сейчас говорить о моем возвращении?

— Ну, мы же знаем, что сейчас акционеры меняются.

— Ну, посмотри. По крайней мере, никаких контактов не было. Если будут контакты, то я с удовольствием пообщаюсь. Опять же проговорю, покажу. Если им это будет интересно, то почему нет.

— Но пока нет никаких конкретных вариантов?

— Нет.

—И не выходил никто со «Спартака»?

— Нет, не выходил.

— А вам хотелось бы сейчас?

— Мне, как человеку, который умеет и знает, как это делать, поработать в большом клубе, конечно, интересно. Тем более, что «Спартак» — это возможности. И то количество детей, которое хочет попасть в «Спартак» — очень интересно.