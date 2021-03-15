Президент «Ростова» в ярости от судейства матчей клуба

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц в интервью «СЭ» выразил возмущение судейством в матче 22-го тура Тинькофф-РПЛ против «Химок» (0:1). Подмосковная команда забила единственный мяч с пенальти, у «Ростова» гол был отменен решением ВАР.

«Это безобразие! Что-то много ошибок за последние два сезона, которые влияют на результат не в нашу пользу, — сказал Арутюнянц. — Так нельзя. Ребята тренируются, работают, стараются, хотят радовать болельщиков, дарить им праздник. Если потом какие-то люди, допускающие ошибки (или делающие что-то другое) просто берут и убивают «Ростов», то зачем все это нужно? После таких матчей руки опускаются. Такое впечатление, что тебя обокрали — хочется все бросить. Меня сдерживают только наши дети из академии, их родители, футболисты и тренерский штаб, которые в нас поверили.

Понятно, что все забудется, а результат останется. Мы тратим свои силы, энергию, время и деньги. Хотим построить стабильный клуб, хорошую, симпатичную команду. Для чего все это нужно? О каком развитии российского футбола мы говорим? После таких игр — полное опустошение".

(Севастиан Терлецкий)

Полностью интервью Арутюнянца