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Правление «Атлетику Минейру» обсудит предложение «Спартака» по Гуге

16:38
Гуга Гомес.
Гуга Гомес.
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Руководство «Атлетику Минейру» намерено обсудить будущее защитника команды Гуги Гомеса. Ранее по нему поступило предложение от «Спартака».

Как информирует UOL Esporte, красно-белые предложили за игрока 4,5 миллиона евро. Правление клуба хочет обсудить вариант с представителем игрока.

За «Атлетику» 21-летний футболист провел 25 матчей во всех турнирах и сделал 4 результативные передачи.

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