Арустамян: «Уровень Сперцяна соответствует европейскому футболу»

Российский журналист и инсайдер Нобель Арустамян оценил возможность переезда полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в Европу.

«Мне кажется, Эдик абсолютно нормально и логично развивает свою карьеру. Это касается и клубной карьеры, где он лидер «Краснодара» и носит десятый номер, что всегда важно для любого клуба. В сборной Армении Сперцян играет очень важную роль, там молодая команда и строится вокруг него, Гранта Раноса и Тикнизяна. Что касается его переезда, то всему свое время. Будут решать клуб «Краснодар» и Эдик совместно. Но если говорить про его уровень, то он соответствует европейскому футболу. Это факт. Он может играть в любой европейской лиге, я не вижу в этом проблем», — цитирует Арустамяна Metaratings.ru.

Ранее появилась информация о том, что «Аякс» сделал «Краснодару» официальное предложение по покупке Сперцяна. Также сообщалось, что в футболисте заинтересованы «Фрайбург» и «Боруссия» Менхенгладбах.

В минувшем сезоне 23-летний полузащитник сыграл в 41 матче за краснодарскую команду во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 14 голевых передач. Его контракт с «быками» рассчитан до лета 2026 года.