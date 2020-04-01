Пойдет ли «Тамбов» по пути «Луча»?

Президент «Тамбова» Арсен Габуев ответил на вопрос, выделят ли клубу деньги на участие в премьер-лиге на следующий сезон. Сегодня стало известно, что «Луч» откажется играть в ФНЛ, так как региональные власти не станут финансировать клуб, а деньги пойдут на борьбу с коронавирусом.

— Не сложится ли в «Тамбове» такая же ситуация, как в «Луче»? Допускаете, что власти просто не выделят вам деньги для участия в РПЛ на следующий сезон?

— На самом деле, сейчас говорить об этом рано. Мы не знаем, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Будет ли доигран чемпионат? Очень много вопросов, на которых пока нет ответов. Мы надеемся на лучшее.

— Был ли разговор с губернатором о судьбе команды в следующем сезоне?

— Пока таких разговоров не было. (Виталий Айрапетов)

После 22 туров «Тамбов» занимает 11 место в Тинькофф РПЛ.