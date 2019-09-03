Поярков сразу после перехода в «Ростов» из «Локомотива» отправился в аренду в «Рубин». «Железнодорожники» могут выкупить игрока

Перед закрытием трансферного окна «Ростов» приобрел у «Локомотива» защитника Николая Пояркова, сохранив приоритетное право выкупа. Южане сразу же отдали игрока в аренду «Рубину», сообщается в официальном Twitter казанского клуба.

19-летний защитник в составе «Локомотива-Казанки» выиграл серебряные и бронзовые медали ПФЛ. Также на его счету четыре игры в Юношеской лиге УЕФА.

Поярков и Лапшов покинули «Локомотив»