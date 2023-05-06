Повредившему «кресты» хавбеку «Ахмата» Садулаеву проведут операцию в Италии

Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев повредил крестообразную связку колена в матче 25-го тура РПЛ с ЦСКА (1:3), утверждает Sport24. По информации портала, операция будет проведена в Италии, но ее сроки пока неизвестны.

В текущем сезоне 23-летний футболист принял участие в 28 матчах, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.