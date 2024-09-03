Потенциальный новичок «Спартака» Мангаш попрощался с одноклубниками из «Витории Гимарайнш»
Как сообщает португальское издание «O Jogo», левый защитник «Витории Гимарайнш» Рикарду Мангаш сегодня, 3 сентября, попрощался с одноклубниками перед переходом в «Спартак».
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Мангаш перейдет в «Спартак» за сумму около двух миллионов евро.
26-летний Мангаш является воспитанником «Бенфики», за «Виторию» он выступает с 2023 года. В сезоне-2024/25 на счету крайнего защитника 4 гола и 2 результативные передачи в 10 матчах за клуб. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4 миллиона евро.
Источник: O Jogo
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|15
|
3
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|5
|0
|2
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|15
|
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|4
|2
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|14
|
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|4
|1
|2
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|13
|
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|4
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|
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|3
|2
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|
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|3
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|3
|11-12
|10
|
9
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|7
|2
|2
|3
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|
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|2
|0
|5
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|
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|0
|5
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|6
|
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|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
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|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
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|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
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|5
|3-14
|4
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|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
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Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
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|1
|0
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Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
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