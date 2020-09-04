Новичок ЦСКА нападающий Чидера Эджуке рассказал о задачах, которые он ставит перед собой в новой команде.

— Многие титулы армейцы выиграли, когда в составе были нигерийцы. Традиция продолжится?

— Я очень надеюсь. Я всегда хотел выигрывать трофеи. Надеюсь, что мы с командой сможем выиграть чемпионат, выложимся по максимуму в Лиге Европы. И постараемся в ближайшие сезоны выходить в Лигу чемпионов, — цитирует нигерийца официальный сайт клуба.

22-летний футболист ранее перешел из «Херенвена». В текущем сезоне он провел один матч за ЦСКА.