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«Постараемся в ближайшие сезоны выходить в Лигу чемпионов». Эджуке — о задачах ЦСКА

18:44
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Новичок ЦСКА нападающий Чидера Эджуке рассказал о задачах, которые он ставит перед собой в новой команде.

— Многие титулы армейцы выиграли, когда в составе были нигерийцы. Традиция продолжится?

— Я очень надеюсь. Я всегда хотел выигрывать трофеи. Надеюсь, что мы с командой сможем выиграть чемпионат, выложимся по максимуму в Лиге Европы. И постараемся в ближайшие сезоны выходить в Лигу чемпионов, — цитирует нигерийца официальный сайт клуба.

22-летний футболист ранее перешел из «Херенвена». В текущем сезоне он провел один матч за ЦСКА.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/chidera-ejuke-zovite-menya-chidi/

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