Пост «Спартака» с Криштиану Роналду в Twitter собрал более 25 тысяч лайков
12:12
Пресс-служба «Спартака» опубликовала у себя в Twitter шутку о форварде «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Красно-белые выложили фотографию 36-летнего португальца, сидящего в самолете, а также снимок своего домашнего стадиона, «Открытие Арены». Представители «Спартака» изобразили сходство с видом из иллюминатора самолета Роналду с небом над стадионом команды, пошутив, что игрок может перейти в московский клуб.
??? pic.twitter.com/30TP3z0SO2— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) May 25, 2021
Пользователи соцсети оценили юмор «Спартака», пост набрал более 25 тысяч лайков в Twitter.
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