Пост «Спартака» с Криштиану Роналду в Twitter собрал более 25 тысяч лайков

Пресс-служба «Спартака» опубликовала у себя в Twitter шутку о форварде «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Красно-белые выложили фотографию 36-летнего португальца, сидящего в самолете, а также снимок своего домашнего стадиона, «Открытие Арены». Представители «Спартака» изобразили сходство с видом из иллюминатора самолета Роналду с небом над стадионом команды, пошутив, что игрок может перейти в московский клуб.

Пользователи соцсети оценили юмор «Спартака», пост набрал более 25 тысяч лайков в Twitter.