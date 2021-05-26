Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Пост «Спартака» с Криштиану Роналду в Twitter собрал более 25 тысяч лайков

12:12
Криштиану Роналду. Фото УЕФА
Криштиану Роналду. Фото УЕФА
Теги:

Пресс-служба «Спартака» опубликовала у себя в Twitter шутку о форварде «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Красно-белые выложили фотографию 36-летнего португальца, сидящего в самолете, а также снимок своего домашнего стадиона, «Открытие Арены». Представители «Спартака» изобразили сходство с видом из иллюминатора самолета Роналду с небом над стадионом команды, пошутив, что игрок может перейти в московский клуб.

Пользователи соцсети оценили юмор «Спартака», пост набрал более 25 тысяч лайков в Twitter.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

ФНЛ определила даты переходных матчей с командами РПЛ по итогам следующего сезона
Россия — Дания: прямая трансляция Первого канала — смотреть онлайн матч ЧМ-2021
«Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз «СЭ» на финал Лиги Европы
Турнирная таблица группы России на чемпионате мира: положение на 25 мая

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд