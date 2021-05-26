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Гарсия объяснил, почему не согласился бы стать главным тренером «Спартака»

11:22
Руди Гарсия. Фото AFP
Руди Гарсия. Фото AFP
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Руди Гарсия поделился мнением о возможной работе в чемпионате России. Ранее в СМИ сообщалось, что им интересовался «Спартак», который 24 мая объявил о назначении португальского специалиста Руя Витории главным тренером команды.

«Не так много клубов, которые могут меня заинтересовать. Они должны быть из топ-лиги и иметь амбиции. Или я откажусь от предложения. Российская пресса отправляла меня в «Спартак»? Не соответствует действительности. При всем уважении к местным клубам, которые хотели бы сделать мне предложение, они не входят в категорию команд, о которых я говорил. Это не клубы из топ-лиги.

Сначала я бы обратил внимание на Англию, Испанию – но ни о чем конкретном я не говорю. Но и Италия, конечно, тоже вариант – там у меня будет возможность еще лучше познакомиться с чемпионатом, подучить язык», - приводит слова Гарсии RMC Sport.

24 мая «Лион» объявил об отставке Гарсии. Клуб в заключительном матче лиги 1 уступил «Ницце» (2:3) и не смог пробиться в Лигу чемпионов.

Дополнительная информация:

https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-1/rudi-garcia-juninho-a-mis-des-coups-francs-contre-son-camp-cette-saison_AV-202105250427.html

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