Комличенко верит, что «Ростов» может повторить результат прошлого сезона

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко считает, что его команда может повторить результат прошлого сезона.

— Вы верите, что с этим коллективом и тренером можете повторить результат прошлого сезона?

— Да, почему нет? Все в наших руках и ногах, как говорится, — приводит «РБ Спорт» слова Комличенко.

В прошлом сезоне «Ростов» занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

В этом сезоне ростовчане идут на 10-й позиции в РПЛ, набрав 16 очков за 13 туров. 6 ноября команда Валерия Карпина на выезде сыграет против «Оренбурга». Начало матча — в 14.00 по московскому времени.