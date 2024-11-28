После матча «Крыльев» Турбин полностью отстранен, Опейкина переведена в первую лигу

Матч 9-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Крылья Советов» (1:1) изменил отношение руководства департамента судейства и инспектирования РФС к трем арбитрам.

После той встречи, состоявшейся 23 сентября, Евгений Турбин вообще не получает назначений. Рефери ФИФА Вера Опейкина не работает в чемпионате России, но обслуживает матчи первой лиги. В ходе игры в Грозном Турбин выполнял функции видеоарбитра (ВАР), Опейкина — ассистента видеоарбитра (АВАР).

А судил ту встречу арбитр ФИФА Евгений Кукуляк. После этого судьей в чемпионате России он не назначался, в РПЛ был только резервным, ВАР и АВАР.

«Ахмат» после ничьей обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС (ЭСК) с просьбой дать оценку тому, что случилось на 32-й минуте. По мнению грозненцев, игрок команды «Крылья Советов» Виктор Мендес сфолил на Мохамеде Амине Талале. Почему в таком случае не назначен пенальти?

ЭСК решила, что Кукуляк ошибочно не наказал самарцев 11-метровым ударом. Эксперты сочли наступ Мендеса наказуемым и «очевидно повлиявшим на возможность соперника продвигаться к мячу». В связи с этим комиссия посчитала, что ВАР был обязан «вмешаться в игровую ситуацию и пригласить судью к монитору, а судье следовало назначить пенальти после просмотра монитора в данном игровом эпизоде».

При этом Кукуляк вскоре получил очередное назначение — на игру 10-го тура «Оренбург» — «Пари НН». Очередное назначение было и у помогавшей ему в роли АВАР Опейкиной. А вот ВАР Турбин остался вообще без работы.

Хотя он поступил точно так же, как и на 57-й минуте матча 2-го тура «Динамо» — «Локомотив». Тогда тоже был наступ — со стороны Жерзино Ньямси на ногу Константина Тюкавина. Судья Сергей Карасев не оценил это как фол и пенальти не назначил, ВАР Турбин в его действия не вмешался. Судя по последующим назначениям их решение признали правильным — и Карасев, и Турбин работали в 3-м туре (в ВАР-центре, на двух матчах каждый). В обоих случаях футболисты, совершившие наступы, смотрели вверх на мяч и случайно допускали контакты с соперниками.

Что же произошло в ходе матча «Ахмат» — «Крылья Советов» и после него? Почему вина возложена на Турбина? Если виновата и Опейкина, почему она получает назначения, пусть и не в РПЛ? А если она не виновата, почему ее нет среди судей, работающих на играх чемпионата? И почему в РПЛ больше не назначается судьей Кукуляк?