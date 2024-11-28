После матча «Крыльев» Турбин полностью отстранен, Опейкина переведена в первую лигу
Матч 9-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Крылья Советов» (1:1) изменил отношение руководства департамента судейства и инспектирования РФС к трем арбитрам.
После той встречи, состоявшейся 23 сентября, Евгений Турбин вообще не получает назначений. Рефери ФИФА Вера Опейкина не работает в чемпионате России, но обслуживает матчи первой лиги. В ходе игры в Грозном Турбин выполнял функции видеоарбитра (ВАР), Опейкина — ассистента видеоарбитра (АВАР).
А судил ту встречу арбитр ФИФА Евгений Кукуляк. После этого судьей в чемпионате России он не назначался, в РПЛ был только резервным, ВАР и АВАР.
«Ахмат» после ничьей обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС (ЭСК) с просьбой дать оценку тому, что случилось на 32-й минуте. По мнению грозненцев, игрок команды «Крылья Советов» Виктор Мендес сфолил на Мохамеде Амине Талале. Почему в таком случае не назначен пенальти?
ЭСК решила, что Кукуляк ошибочно не наказал самарцев 11-метровым ударом. Эксперты сочли наступ Мендеса наказуемым и «очевидно повлиявшим на возможность соперника продвигаться к мячу». В связи с этим комиссия посчитала, что ВАР был обязан «вмешаться в игровую ситуацию и пригласить судью к монитору, а судье следовало назначить пенальти после просмотра монитора в данном игровом эпизоде».
При этом Кукуляк вскоре получил очередное назначение — на игру 10-го тура «Оренбург» — «Пари НН». Очередное назначение было и у помогавшей ему в роли АВАР Опейкиной. А вот ВАР Турбин остался вообще без работы.
Хотя он поступил точно так же, как и на 57-й минуте матча 2-го тура «Динамо» — «Локомотив». Тогда тоже был наступ — со стороны Жерзино Ньямси на ногу Константина Тюкавина. Судья Сергей Карасев не оценил это как фол и пенальти не назначил, ВАР Турбин в его действия не вмешался. Судя по последующим назначениям их решение признали правильным — и Карасев, и Турбин работали в 3-м туре (в ВАР-центре, на двух матчах каждый). В обоих случаях футболисты, совершившие наступы, смотрели вверх на мяч и случайно допускали контакты с соперниками.
Что же произошло в ходе матча «Ахмат» — «Крылья Советов» и после него? Почему вина возложена на Турбина? Если виновата и Опейкина, почему она получает назначения, пусть и не в РПЛ? А если она не виновата, почему ее нет среди судей, работающих на играх чемпионата? И почему в РПЛ больше не назначается судьей Кукуляк?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|34-7
|39
|
2
|Краснодар
|16
|11
|5
|0
|34-9
|38
|
3
|Локомотив
|16
|11
|1
|4
|32-23
|34
|
4
|Спартак
|16
|9
|4
|3
|30-14
|31
|
5
|Динамо
|16
|9
|4
|3
|32-18
|31
|
6
|ЦСКА
|16
|8
|3
|5
|25-12
|27
|
7
|Рубин
|16
|6
|4
|6
|20-22
|22
|
8
|Ростов
|16
|5
|5
|6
|22-27
|20
|
9
|Пари НН
|16
|4
|4
|8
|15-27
|16
|
10
|Акрон
|16
|4
|4
|8
|19-33
|16
|
11
|Динамо Мх
|16
|3
|7
|6
|9-14
|16
|
12
|Кр. Советов
|16
|4
|3
|9
|15-24
|15
|
13
|Химки
|16
|2
|7
|7
|18-30
|13
|
14
|Факел
|16
|2
|7
|7
|11-24
|13
|
15
|Ахмат
|16
|1
|6
|9
|14-31
|9
|
16
|Оренбург
|16
|1
|5
|10
|16-31
|8
|30.11
|14:00
|
Акрон – Оренбург
|- : -
|30.11
|16:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|30.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|1.12
|14:00
|
Локомотив – Химки
|- : -
|1.12
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|1.12
|19:00
|
Динамо Мх – Факел
|- : -
|1.12
|19:30
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|2.12
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|12
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|7
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3