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Судейство

Сегодня, 14:05

После матча «Крыльев» Турбин полностью отстранен, Опейкина переведена в первую лигу

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Фол Виктора Мендеса на Мохамеде Амине Талале.

Матч 9-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Крылья Советов» (1:1) изменил отношение руководства департамента судейства и инспектирования РФС к трем арбитрам.

После той встречи, состоявшейся 23 сентября, Евгений Турбин вообще не получает назначений. Рефери ФИФА Вера Опейкина не работает в чемпионате России, но обслуживает матчи первой лиги. В ходе игры в Грозном Турбин выполнял функции видеоарбитра (ВАР), Опейкина — ассистента видеоарбитра (АВАР).

А судил ту встречу арбитр ФИФА Евгений Кукуляк. После этого судьей в чемпионате России он не назначался, в РПЛ был только резервным, ВАР и АВАР.

«Ахмат» после ничьей обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС (ЭСК) с просьбой дать оценку тому, что случилось на 32-й минуте. По мнению грозненцев, игрок команды «Крылья Советов» Виктор Мендес сфолил на Мохамеде Амине Талале. Почему в таком случае не назначен пенальти?

ЭСК решила, что Кукуляк ошибочно не наказал самарцев 11-метровым ударом. Эксперты сочли наступ Мендеса наказуемым и «очевидно повлиявшим на возможность соперника продвигаться к мячу». В связи с этим комиссия посчитала, что ВАР был обязан «вмешаться в игровую ситуацию и пригласить судью к монитору, а судье следовало назначить пенальти после просмотра монитора в данном игровом эпизоде».

При этом Кукуляк вскоре получил очередное назначение — на игру 10-го тура «Оренбург» — «Пари НН». Очередное назначение было и у помогавшей ему в роли АВАР Опейкиной. А вот ВАР Турбин остался вообще без работы.

Хотя он поступил точно так же, как и на 57-й минуте матча 2-го тура «Динамо» — «Локомотив». Тогда тоже был наступ — со стороны Жерзино Ньямси на ногу Константина Тюкавина. Судья Сергей Карасев не оценил это как фол и пенальти не назначил, ВАР Турбин в его действия не вмешался. Судя по последующим назначениям их решение признали правильным — и Карасев, и Турбин работали в 3-м туре (в ВАР-центре, на двух матчах каждый). В обоих случаях футболисты, совершившие наступы, смотрели вверх на мяч и случайно допускали контакты с соперниками.

Что же произошло в ходе матча «Ахмат» — «Крылья Советов» и после него? Почему вина возложена на Турбина? Если виновата и Опейкина, почему она получает назначения, пусть и не в РПЛ? А если она не виновата, почему ее нет среди судей, работающих на играх чемпионата? И почему в РПЛ больше не назначается судьей Кукуляк?

ФК Крылья Советов (Самара)
Евгений Турбин
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
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 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
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16
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