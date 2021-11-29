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МВД: стадион ЦСКА не соответствовал правилами безопасности

11:42
28 ноября. Москва. ЦСКА — «Зенит» — 0:2. Фанаты красно-синих. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
28 ноября. Москва. ЦСКА — «Зенит» — 0:2. Фанаты красно-синих. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Стадион ЦСКА, на котором проводился матч 16-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (0:2), не соответствовал требованиям, предъявляемым Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, сообщили в МВД России 29 ноября.

Отмечается, что на «ВЭБ Арене» не проводилась видеосъемка секторов, на которых находились наиболее активные болельщики.

Ранее в МВД также сообщили, что после матча ЦСКА с «Зенитом» сотрудниками полиции составлен 51 протокол о правонарушениях.

Вчера, 28 ноября, после встречи полиция задержала более 400 человек за нарушения по ходу игры и после нее. Вероятной причиной задержаний стало использование пиротехники и распитие алкогольных напитков.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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