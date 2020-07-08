После коронавирусной паузы больше всего забивают Миранчук и Луценко
Алексей Миранчук, принесший «Локомотиву» ничью в матче со «Спартаком» (1:1), забил все пять голов команды в летней части сезона-2019/20. 24-летний хавбек отличился в играх с «Оренбургом», «Рубином» (дубль), «Крыльями» и «Спартаком», но не смог реализовать пенальти в концовке встречи с «Сочи». Кроме него, пять мячей записал на свой счет Евгений Луценко из «Арсенала», по четыре раза отличились — Сердар Азмун, Никола Влашич и Александр Кокорин.
Лучшие бомбардиры чемпионата России после паузы
|
Игрок
|
Клуб
|
Матчи
|
Голы
|
Алексей Миранчук
|
Локомотив
|
5
|
5
|
Евгений Луценко
|
Арсенал
|
5
|
5
|
Сердар Азмун
|
Зенит
|
5
|
4
|
Никола Влашич
|
ЦСКА
|
5
|
4
|
Александр Кокорин
|
Сочи
|
5
|
4
При этом Миранчук ворвался в десятку лучших бомбардиров «Локомотива» в высшем дивизионе, обогнав сенегальца Даме Ндоя. От Александра Самедова хавбек отстает на один точный удар, от Динияра Билялетдинова и Владимира Маминова — на три.
Лучшие бомбардиры «Локомотива» в чемпионатах России
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Дмитрий Лоськов
|
1997-2007, 2010-2012, 2017
|
322
|
99
|
Дмитрий Сычев
|
2004-2013
|
224
|
72
|
Олег Гарин
|
1993-1997
|
118
|
40
|
Алексей Косолапов
|
1993-1998
|
156
|
40
|
Заза Джанашия
|
1996-2001
|
145
|
33
|
Евгений Харлачев
|
1994-2001
|
183
|
33
|
Динияр Билялетдинов
|
2004-2009
|
150
|
31
|
Владимир Маминов
|
1993-2008
|
291
|
31
|
Александр Самедов
|
2005-2008, 2012-2016
|
177
|
29
|
Алексей Миранчук
|
2013-н.в.
|
171
|
28
|
Даме Ндой
|
2012-2014
|
66
|
27