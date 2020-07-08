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После коронавирусной паузы больше всего забивают Миранчук и Луценко

8 июля 2020, 23:12

Алексей Миранчук, принесший «Локомотиву» ничью в матче со «Спартаком» (1:1), забил все пять голов команды в летней части сезона-2019/20. 24-летний хавбек отличился в играх с «Оренбургом», «Рубином» (дубль), «Крыльями» и «Спартаком», но не смог реализовать пенальти в концовке встречи с «Сочи». Кроме него, пять мячей записал на свой счет Евгений Луценко из «Арсенала», по четыре раза отличились — Сердар Азмун, Никола Влашич и Александр Кокорин.

Лучшие бомбардиры чемпионата России после паузы

Игрок

Клуб

Матчи

Голы

Алексей Миранчук

Локомотив

5

5

Евгений Луценко

Арсенал

5

5

Сердар Азмун

Зенит

5

4

Никола Влашич

ЦСКА

5

4

Александр Кокорин

Сочи

5

4

При этом Миранчук ворвался в десятку лучших бомбардиров «Локомотива» в высшем дивизионе, обогнав сенегальца Даме Ндоя. От Александра Самедова хавбек отстает на один точный удар, от Динияра Билялетдинова и Владимира Маминова — на три.

Лучшие бомбардиры «Локомотива» в чемпионатах России

Игрок

Годы

Матчи

Голы

Дмитрий Лоськов

1997-2007, 2010-2012, 2017

322

99

Дмитрий Сычев

2004-2013

224

72

Олег Гарин

1993-1997

118

40

Алексей Косолапов

1993-1998

156

40

Заза Джанашия

1996-2001

145

33

Евгений Харлачев

1994-2001

183

33

Динияр Билялетдинов

2004-2009

150

31

Владимир Маминов

1993-2008

291

31

Александр Самедов

2005-2008, 2012-2016

177

29

Алексей Миранчук

2013-н.в.

171

28

Даме Ндой

2012-2014

66

27

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