После коронавирусной паузы больше всего забивают Миранчук и Луценко

Алексей Миранчук, принесший «Локомотиву» ничью в матче со «Спартаком» (1:1), забил все пять голов команды в летней части сезона-2019/20. 24-летний хавбек отличился в играх с «Оренбургом», «Рубином» (дубль), «Крыльями» и «Спартаком», но не смог реализовать пенальти в концовке встречи с «Сочи». Кроме него, пять мячей записал на свой счет Евгений Луценко из «Арсенала», по четыре раза отличились — Сердар Азмун, Никола Влашич и Александр Кокорин.

Лучшие бомбардиры чемпионата России после паузы

Игрок Клуб Матчи Голы Алексей Миранчук Локомотив 5 5 Евгений Луценко Арсенал 5 5 Сердар Азмун Зенит 5 4 Никола Влашич ЦСКА 5 4 Александр Кокорин Сочи 5 4

При этом Миранчук ворвался в десятку лучших бомбардиров «Локомотива» в высшем дивизионе, обогнав сенегальца Даме Ндоя. От Александра Самедова хавбек отстает на один точный удар, от Динияра Билялетдинова и Владимира Маминова — на три.

Лучшие бомбардиры «Локомотива» в чемпионатах России