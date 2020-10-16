«После «Химок» окончательно поняли — «Динамо» нужен новый тренер». Бувач — об отставке Новикова
Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач рассказал о том, почему клуб расстался с главным тренером Кириллом Новиковым.
— Новиков — очень талантливый специалист, — приводит слова Бувача Sport24. — У нас был замечательный контакт. Мы общались каждый день, я видел, чего Кирилл хотел от «Динамо». Он отдавался работе на 100 процентов, все в клубе благодарны ему.
— Если бы «Динамо» не опозорилось в Лиге Европы — Новиков бы до сих пор тренировал клуб?
— Дело не в поражении от «Локомотива». Понятно, что это не тот результат, на который мы рассчитывали. Но мы расстались с Новиковым не из-за неудачи в Лиге Европы. Так и напишите!
— Тогда почему?
— Уход тренера — всегда тяжелая история и, как правило, есть комплекс причин. Если коротко, то после «Химок» мы окончательно поняли — «Динамо» нужен новый тренер. Не потому, что Новиков не справляется. Просто настал момент для изменений стратегического характера.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2020-10-16-intervyu-sportivnogo-direktora-dinamo-zhelko-buvacha---o-sandro-shvartse-aleksandre-kokorine-maksimiliane-filippe-budushchem-dinamo-i-yurgene-kloppe-foto-video-podrobnosti