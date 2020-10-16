Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач рассказал о том, почему клуб расстался с главным тренером Кириллом Новиковым.

— Новиков — очень талантливый специалист, — приводит слова Бувача Sport24. — У нас был замечательный контакт. Мы общались каждый день, я видел, чего Кирилл хотел от «Динамо». Он отдавался работе на 100 процентов, все в клубе благодарны ему.

— Если бы «Динамо» не опозорилось в Лиге Европы — Новиков бы до сих пор тренировал клуб?

— Дело не в поражении от «Локомотива». Понятно, что это не тот результат, на который мы рассчитывали. Но мы расстались с Новиковым не из-за неудачи в Лиге Европы. Так и напишите!

— Тогда почему?

— Уход тренера — всегда тяжелая история и, как правило, есть комплекс причин. Если коротко, то после «Химок» мы окончательно поняли — «Динамо» нужен новый тренер. Не потому, что Новиков не справляется. Просто настал момент для изменений стратегического характера.