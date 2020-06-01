«Пора менять обои». Рэпер L'One обратился к «Локомотиву»

Известный рэпер Леван Горозия, который выступает под псевдонимом под псевдонимом L'One, опубликовал новую сторис в Instagram. 34-летний артист обратился к «Локомотиву» в связи с окончанием контракта Юрия Семина с московским клубом.

«Пора менять обои, «Локомотив», — написал в Instagram L'One.

С 1 июня главным тренером железнодорожников стал Марко Николич. «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 41 баллом после 22 туров.

Чемпионат России возобновится 21 июня.