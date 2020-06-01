«Пора менять обои». Рэпер L'One обратился к «Локомотиву»
17:32
Известный рэпер Леван Горозия, который выступает под псевдонимом под псевдонимом L'One, опубликовал новую сторис в Instagram. 34-летний артист обратился к «Локомотиву» в связи с окончанием контракта Юрия Семина с московским клубом.
«Пора менять обои, «Локомотив», — написал в Instagram L'One.
С 1 июня главным тренером железнодорожников стал Марко Николич. «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 41 баллом после 22 туров.
Чемпионат России возобновится 21 июня.
Рэпер L'one — о «Локомотиве» pic.twitter.com/Knz1IckLRX— Алексей Лазуткин (@lazutkin88) June 1, 2020
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