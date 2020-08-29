«Попросил телефон Дзюбы у Джикии». Соболев рассказал, как мирился с форвардом «Зенита»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, как произошло их примирение с капитаном «Зенита» Артемом Дзюбой.

— У меня не было его телефона. Попросил его у Джикии. Я ему позвонил за два-три часа до своей игры. Он не взял трубку. Потом я написал, что это Соболев и попросил перезвонить, — сказал Соболев в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Потом он мне позвонил, а готовился к игре, растирался. И не увидел звонка. Снова написал: «Позвони после своей игры». Он пожелал мне удачи, а я — ему. После игры мы опять списались и договорились созвониться.