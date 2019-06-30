Попов рассказал, за что Карпин штрафует футболистов "Ростова"

Полузащитник "Ростова" Ивелин Попов - о штрафах от главного тренера команды Валерия Карпина.

— История, связанная с Карпиным, которую вы вспомнили прямо сейчас. Любая.

— Постоянно приезжает на ужин и говорит: "У тебя не та футболка" — и штрафует. Штрафы, штрафы.

— Он штрафует, если пришел на ужин не в парадной футболке "Ростова"?

— Да, парадная форма — поло, шорты, все официально. На ужин нельзя приходить в тренировочной одежде. За эти штрафы отвечаю я.

— Почему вы?

— Раньше отвечал Паршивлюк, теперь это на мне. Форма + опоздания. Опоздал на 5 минут — штраф. Опоздал на минуту — тоже штраф, - циирует Попова Sportbox.ru.

31-летний болгарин в прошлом сезоне провел 15 матчей за "Ростов" и забил три мяча при трех голевых передачах.

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