Попов рассказал, за что Карпин штрафует футболистов "Ростова"

Полузащитник "Ростова" Ивелин Попов - о штрафах от главного тренера команды Валерия Карпина.
— История, связанная с Карпиным, которую вы вспомнили прямо сейчас. Любая.
— Постоянно приезжает на ужин и говорит: "У тебя не та футболка" — и штрафует. Штрафы, штрафы.
— Он штрафует, если пришел на ужин не в парадной футболке "Ростова"?
— Да, парадная форма — поло, шорты, все официально. На ужин нельзя приходить в тренировочной одежде. За эти штрафы отвечаю я.
— Почему вы?
— Раньше отвечал Паршивлюк, теперь это на мне. Форма + опоздания. Опоздал на 5 минут — штраф. Опоздал на минуту — тоже штраф, - циирует Попова Sportbox.ru.
31-летний болгарин в прошлом сезоне провел 15 матчей за "Ростов" и забил три мяча при трех голевых передачах.
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https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/spbnews_NI1042064_Shtrafy_Karpina_kosmicheskoje_predlozhenije_iz_Kitaja_Dzuba_v_Manchester_Siti_My_pogovorili_s_Ivelinom_Popovym