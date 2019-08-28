РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Понсе рассказал, почему его называют «Танком»

11:50
Теги:

Форвард «Спартака» Эсекиэль Понсе рассказал, откуда у него появилось прозвище «Танк».

— Это прозвище дал один мой товарищ, — цитирует игрока официальный сайт клуба. — У него было хобби всем давать клички. «Танком» меня прозвали из-за телосложения и стиля игры. Мне нравится агрессивный и силовой футбол. В принципе это довольно распространенный вариант прозвища для футболистов моего склада. И мне оно нравится.

22-летний Эсекиэль Понсе в текущем сезоне провел семь матчей за «Спартак» и забил два мяча.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2019-08-28-esekel_ponse_v_argentine_menya_nazyvayut_tank/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир