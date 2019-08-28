Понсе рассказал, почему его называют «Танком»
11:50
Форвард «Спартака» Эсекиэль Понсе рассказал, откуда у него появилось прозвище «Танк».
— Это прозвище дал один мой товарищ, — цитирует игрока официальный сайт клуба. — У него было хобби всем давать клички. «Танком» меня прозвали из-за телосложения и стиля игры. Мне нравится агрессивный и силовой футбол. В принципе это довольно распространенный вариант прозвища для футболистов моего склада. И мне оно нравится.
22-летний Эсекиэль Понсе в текущем сезоне провел семь матчей за «Спартак» и забил два мяча.
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https://spartak.com/news/2019-08-28-esekel_ponse_v_argentine_menya_nazyvayut_tank/
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