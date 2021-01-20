Понсе: «Надеюсь, Педро Роша останется играть в «Спартаке»
16:28
Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе выразил надежду, что форвард Педро Роша останется в команде. Бразилец вернулся в стан красно-белых после аренды.
«Очень здорово, что он приехал, — сказал Понсе в интервью клубному YouTube-каналу. — Прямо в первый день нашей встречи разговорились с ним. И продолжаем общаться: теперь узнаем друг друга на поле. Надеюсь, он останется играть в «Спартаке».
В отпуске проделали большой объем работы. К начали сборов приехали в нормальной физической форме. Надеюсь, это поможет нам успешно выступить в чемпионате».
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