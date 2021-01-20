РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Понсе: «Надеюсь, Педро Роша останется играть в «Спартаке»

16:28
Теги:

Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе выразил надежду, что форвард Педро Роша останется в команде. Бразилец вернулся в стан красно-белых после аренды.

«Очень здорово, что он приехал, — сказал Понсе в интервью клубному YouTube-каналу. — Прямо в первый день нашей встречи разговорились с ним. И продолжаем общаться: теперь узнаем друг друга на поле. Надеюсь, он останется играть в «Спартаке».

В отпуске проделали большой объем работы. К начали сборов приехали в нормальной физической форме. Надеюсь, это поможет нам успешно выступить в чемпионате».

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир