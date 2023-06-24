Агент Дуарте и Медины — о будущем легионеров в РПЛ: «Не знаю, что может произойти»

Футбольный агент Аугусто Параха в разговоре с «СЭ» прокомментировал будущее своих клиентов, защитника «Спартака» Алексиса Дуарте и полузащитника ЦСКА Хесуса Медины.

«Я не эксперт в международной политике, и я не знаю, что может произойти», — сказал Параха «СЭ».

В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.