Ветеран ЦСКА — об Урунове: «Щеночек! «Спартак» его возьмет на просмотр и отдаст обратно»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» прокомментировал возращение полузащитника Остона Урунова в «Спартак» после окончания аренды в «Уфе».

«Урунов? Ему 21 год, это мало! Это незрелый парень. Щеночек! Мозгов нет! Ну, так... Возьмут его на просмотр в «Спартак» и отдадут обратно», — сказал Пономарев «СЭ».

Об уходе Урунова из «Уфы» сегодня, 4 июня, сообщила пресс-служба башкирского клуба.

21-летний узбекский полузащитник провел в аренде в «Уфе» два сезона: 2020/21, 2021/22. В прошедшем сезоне Урунов провел 17 матчей в составе башкирского клуба.