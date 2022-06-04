Александр Кержаков высказался о возможности возглавить «Зенит»

Тренер Александр Кержаков в интервью «СЭ» отреагировал на слова Геннадия Орлова. Ранее Орлов заявил о желании, чтобы Кержаков в будущем сменил Семака в «Зените».

— Геннадий Орлов заявил: «Хочу, чтобы Кержаков в будущем сменил Семака в «Зените». Интересный сюжет получится. Согласны?

- Конечно, мне приятно это слышать. Спасибо за оценку моей работы. Я понимаю, что это лишь авансы. Мне еще много над чем нужно работать.

«Нижний Новгород» под руководством Александра Кержакова в нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ занял 11-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка.

Команда Александра Кержакова избежала попадания в зону стыковых матчей за право остаться в РПЛ в первом же сезоне после выхода в высший дивизион страны из ФНЛ.