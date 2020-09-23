Помилован еще один арбитр, наказанный из-за «Спартака»

Помимо арбитра Василия Казарцева, едва не завершившего карьеру из-за ошибки в игре «Спартак» — «Сочи» (2:2), к работе вернулся ассистент судьи Владислав Назаров. Этого рефери наказали за несдержанность в эмоциях во время июльской игры прошлого чемпионата «Спартак» — «Ахмат» (3:0).

Тогда в первом тайме в кадр попал жест Назарова на 31-й минуте — в тот момент, когда стало понятно, что он вынес верное решение. Ассистент зафиксировал положение «вне игры» у спартаковца Самюэля Жиго в эпизоде, когда забил гол Эсекиэль Понсе. Ситуация была очень сложной, потому реакция Назарова выглядела естественной. Хотя такие эмоции судьям проявлять не стоит. После этого Владиславу перестали давать назначения. И только во второй половине сентябре он снова стал судить — правда, пока лишь в первой лиге. (Александр Бобров)