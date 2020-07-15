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Судья поднял кулак вверх, когда видеоарбитры сообщили об отмене гола «Спартака»

15 июля 2020, 19:18
Владислав Назаров. Владислав Назаров.
Владислав Назаров.
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Во время трансляции матча 29-го тура РПЛ «Спартак» — «Ахмат» в кадр попала реакция Владислава Назарова, помощника главного арбитра встречи Алексея Сухого, который поднял кулак вверх, когда видеоарбитры сообщили ему, что он правильно определил офсайд в момент гола форварда Эсекиэля Понсе.

Владислав Назаров.
Владислав Назаров.
Спартак — Ахмат

«Спартак» — «Ахмат»: почему отменен гол красно-белых?

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 29-й тур. «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи




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