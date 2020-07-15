Судья поднял кулак вверх, когда видеоарбитры сообщили об отмене гола «Спартака»
15 июля 2020, 19:18
Во время трансляции матча 29-го тура РПЛ «Спартак» — «Ахмат» в кадр попала реакция Владислава Назарова, помощника главного арбитра встречи Алексея Сухого, который поднял кулак вверх, когда видеоарбитры сообщили ему, что он правильно определил офсайд в момент гола форварда Эсекиэля Понсе.
Владислав Назаров.
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