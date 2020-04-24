«Пользы от Шюррле не было». Газзаев оценил провальный трансфер «Спартака»

Знаменитый тренер, четырехкратный чемпион России и обладатель Кубка УЕФА, сейчас глава комитета по делам национальностей Государственной Думы РФ Валерий Газзаев дал интервью «СЭ» о событиях в мире и в спорте. Он, в частности, прокомментировал решение «Спартака» не продлевать контракт с чемпионом мира-2014 немцем Андре Шюррле.

— Ваш взгляд на трансфер немца — это большой провал клуба или разумный риск, который не оправдался?

— Для меня это ожидаемое разочарование. Когда-то Шюррле был большим футболистом, это факт. Но когда от него отказались все немецкие клубы — это был тревожный звоночек. А «Спартак» рискнул, взял. Но Шюррле блеснул от силы в нескольких таймах. Все время то ли лечился, то ли просто по каким-то причинам отсутствовал. В итоге это не было усиление для «Спартака». По техническому оснащению видно, что это — игрок, но пользы от него не было. На сегодняшний момент он был объективно слабее других футболистов из группы атаки «Спартака».

Поэтому решение освободить данного игрока из команды — на мой взгляд, абсолютно правильное. Причем оно явно совместное — принято не только руководством клуба, но и главным тренером. Это, кстати, показательный момент. Тедеско — тоже немец, говорит с Шюррле на одном языке, должен быть ментально близок с ним, знает его лучше всех. И если бы тренер был хоть чуточку заинтересован в этом футболисте, то наверняка бы сделал все возможное, чтобы его сохранить. Но не стал. (Дмитрий Симонов)