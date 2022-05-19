Бывший главный тренер «Динамо» Силкин считает, что в игре Захаряна наступил спад

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал игру полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна.

Силкин считает, что в игре 18-летнего хавбека виден небольшой спад.

«Когда игрок начинает, у него вагон эмоций. Поэтому порой он прыгает выше головы. Зимой «Динамо» разобрали по косточкам, и к Захаряну стали относиться по-другому. Его знают, в некоторых моментах провоцируют. Он начинает злиться. А в такие моменты у Арсена мало что получается. Вот и противоядие. Поэтому результативность немного упала», — цитирует Силкина RT.

В текущем сезоне Захарян провел за «Динамо» 32 матча, забил восемь голов и отдал девять результативных передач.

В последних четырех матчах за московский клуб на счету хавбека три гола и одна результативная передача.