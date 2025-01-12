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Полузащитник «Зенита» Васильев: «Новый год встретил в Таиланде. Не очень, люблю зиму и снег»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев рассказал, как провел зимний отпуск и где встретил Новый год.

«У меня отпуск разделился на две части. Я сначала был в Петербурге до Нового года, а потом улетел отдыхать на море, в Таиланд. В первой части я тренировался и проводил время с семьей, а потом уехал на пляж. Сам Новый год встретил там. Все было хорошо: большой праздничный стол, салюты, много народу, но я хотел спать (улыбается). Мы немного посидели, посмотрели салют и пошли спать. Елка? Ее не было, были сосны.

Вообще я не очень люблю уезжать на праздники. Люблю, когда Новый год со снегом, со всем этим... Просто в этом году так сложились обстоятельства. Конечно, в Новый год хочется зимы, почувствовать эту атмосферу праздника», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

20-летний Васильев — воспитанник «Зенита». В этом сезоне он провел за команду 8 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

Источник: ФК Зенит
ФК Зенит
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3
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4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
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 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
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