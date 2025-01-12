Агент Помазуна: «Илья только вернулся из отпуска, у него контракт с ЦСКА»

Алексей Сафонов, агент голкипера ЦСКА Ильи Помазуна, в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о будущем игрока.

«На данный момент никаких новостей нет. Илья только вернулся из отпуска. У него действующий контракт с ЦСКА. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Сафонов «СЭ».

В нынешнем сезоне Помазун не принимал участия в официальных матчах. 13 сентября 28-летний россиянин был отстранен от тренировок с основным составом ЦСКА из-за высказывания о возможном переходе в «Спартак». Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2028 года.