Игнашевич считает, что российским командам будет очень тяжело после возвращения в еврокубки

Российский тренер Сергей Игнашевич считает, что после допуска к международным соревнованиям отечественным командам будет тяжело из-за возросшего отставания от уровня европейского футбола.

«Футбол не стоит на месте, и сегодняшний европейский уровень стал выше по сравнению с тем временем, когда мы там играли. Чего нельзя сказать про наш чемпионат. Сегодня нет у нас хороших, мотивированных легионеров, которые приезжают и воспринимают РПЛ как ступеньку для попадания в европейские топ-лиги», — цитирует Игнашевича «ВсеПроСпорт».

Вторым фактором экс-игрок сборной России считает, что пока нет возможности объективно оценивать свой уровень из-за отсутствия игр в еврокубках и официальных матчей национальной команды.

Все российские клубы и сборные с 2022 года отстранены от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.