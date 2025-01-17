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Ерохин — о функциональном тесте на сборах в Катаре: «Изначально понимал, что будет непросто»

Алина Савинова
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал, какие впечатления у него остались от нового функционального тестирования, которое сине-бело-голубые прошли на сборах в Дохе.

«Мы знали, что будет это тестирование на сборе, но то, что раньше на сборах мы такого тестирования не делали — это правда. Это очень интересно — узнать свои показатели — и полезно тренерскому штабу для подготовки к беговой работе команды, чтобы распределить игроков по группам, чтобы посмотреть, кто в каком состоянии находится. Он чем-то похож на тест йо-йо, только здесь немного другая дистанция, другие отрезки. Лично я до этого много раз бегал такой тест и изначально понимал, что будет непросто (улыбается)», — приводит пресс-служба питерской команды слова Ерохина.

В пятницу на утреннем занятии в столице Катара игроки «Зенита» выполняли беговую работу с маской, специальным рюкзаком, пульсометром и трекером. Отмечалось, что данный тест позволяет получить более точные данные о физиологии футболиста, в частности помогает определить максимальное потребление кислорода игроком.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Александр Ерохин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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16
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