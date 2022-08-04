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Сегодня, 17:20

Ещенко считает, что медийный футбол не станет популярнее профессионального

Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о своем отношении к медийному футболу. 38-летний россиянин заявил, что будет играть за команду «Бей Беги», президентами которой являются игроки московского клуба Александр Соболев и Георгий Джикия.

«Я буду играть за команду «Бей беги» в турнире МКС, — приводит слова Ещенко «РБ Спорт». — Почему сейчас стал популярен медийный футбол? Тут разные люди могут участвовать: футболисты, актеры, блогеры. Плюс все в непринужденной обстановке. Станет ли медийный футбол популярнее профессионального? Посмотрим. Думаю, нет».

Турнир МКС начинается в четверг, 4 августа. Первый матч турнира «ФК Деньги» — «ЛФК Рома» начнется в 18.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-eshhenko-medijny-j-futbol-ne-stanet-populyarnee-professional-nogo/
Александр Соболев
Андрей Ещенко
Георгий Джикия
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ФК Спартак (Москва)
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 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
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 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
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Кр. Советов – Динамо
 - : -
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Ростов – Оренбург
 - : -
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Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

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Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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