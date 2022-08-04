Ещенко считает, что медийный футбол не станет популярнее профессионального

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о своем отношении к медийному футболу. 38-летний россиянин заявил, что будет играть за команду «Бей Беги», президентами которой являются игроки московского клуба Александр Соболев и Георгий Джикия.

«Я буду играть за команду «Бей беги» в турнире МКС, — приводит слова Ещенко «РБ Спорт». — Почему сейчас стал популярен медийный футбол? Тут разные люди могут участвовать: футболисты, актеры, блогеры. Плюс все в непринужденной обстановке. Станет ли медийный футбол популярнее профессионального? Посмотрим. Думаю, нет».

Турнир МКС начинается в четверг, 4 августа. Первый матч турнира «ФК Деньги» — «ЛФК Рома» начнется в 18.30 по московскому времени.