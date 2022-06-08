Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов рассказал об отношении к введению Fan ID 4 июля.

— Поддержали ли Фомина? Эмоций было много, из-за этого не успели подойти и пообщаться с ним. Думаю, что можно было подойти и сказать спасибо, еще увидимся.

— 4 июля вводят Fan ID. Что думаешь об этом?

— Даже не знаю. Мы ощущаем, что не хватает болельщиков, но уважаем их решение.

Fan ID (паспорт болельщика) — это персональный документ, который позволяет приобретать билет и посещать крупные спортивные соревнования в России. Закон о Fan ID вступил в силу с 1 июня 2022 года.

С 4 июля 2022 года паспорт болельщика можно будет оформить на сайте «Госуслуги». Данная карта будет выпускаться в электронном виде.

На данный момент неизвестно, в каких городах будет действовать Fan ID. Список находится в стадии разработки.