Дмитрий Ульянов назначен новым генеральным директором «Химок»

Как ранее сообщал «СЭ», Дмитрий Ульянов назначен новым генеральным директором «Химок».

Он сменил на этой должности Владимира Габулова. Ранее Ульянов занимал в клубе должность спортивного директора.

В сезоне-2021/22 «Химки» заняли 13-е место в РПЛ. В стыковых матчах за право выступать в премьер-лиге в следующем сезоне подмосковная команда победила «СКА-Хабаровск» (счет по сумме двух встреч — 3:1).