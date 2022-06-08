Игнатов рассказал об отношении к работе судей в сезоне-2021/22

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов рассказал об отношении к судейским ошибкам.

— Федун недавно сказал, что мы потеряли 13 очков. Как ты оцениваешь эту ситуацию?

— Я не знаю, — сказал Игнатов на мероприятии на теплоходе, посвященном празднованию столетия клуба. — Я к судьям отношусь нейтрально, бывают ошибки. Судьи тоже люди, могут ошибаться. Не просто так допускают ошибки? Лично у меня не было таких ощущений.

— Какому бы топ-клубу после «Наполи» хотелось бы забить гол?

— Кому-нибудь из Англии. Любому английскому клубу.

— С кем из команды ты общаешься лучше всего?

— С молодыми преимущественно, а так со всеми. Мы всегда собираемся после тренировок, ходим вместе куда-то.

В Тинькофф РПЛ красно-белые заняли 10-е место. В финале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» обыграл «Динамо» (2:1).