Федотов — о трансфере Кругового: «Не тот случай, чтобы создавать конфронтацию»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в беседе с российскими СМИ на сборе команды в Абу-Даби подтвердил инсайд «СЭ», что армейцы постараются уже зимой заполучить в свои ряды полузащитника Данила Кругового.

— Надеемся, что найдем компромисс [по переходу игрока уже зимой]. Мы все-таки все вместе работаем на благо российского футбола. Это не тот случай, чтобы создавать какую-то конфронтацию, — сказал Федотов.

Круговой, чье соглашение с «Зенитом» истекает летом, подписал предварительный контракт с ЦСКА, после чего был отправлен в «Зенит-2» до конца сезона-2023/24.