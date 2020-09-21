Полузащитник «СКА-Хабаровск» перешел в «Уфу»
«СКА-Хабаровск» и «Уфа» договорились о переходе полузащитника Владислава Камилова в клуб из столицы Башкортостана, сообщает сайт хабаровчан.
«Влад получил шанс попробовать себя на более высоком уровне, «СКА-Хабаровск» — достойное предложение по трансферу футболиста, который чуть больше года назад перешел в клуб свободным агентом.
Подписывая двухлетний контракт с Владиславом летом 2019-го, мы договорились, что в случае предложения из РПЛ, которое устроит клуб, не станем препятствовать переходу. К нам обратились коллеги из ФК «Уфа», и мы решили пойти навстречу игроку, давно мечтавшему попробовать свои силы в РПЛ.
В тренерском штабе башкирской команды работают хорошо знакомые нам специалисты. Мы желаем дальнейшего роста и удачи Владиславу в новом клубе", — говорится в сообщении на сайте «СКА».
Дополнительная информация:
https://fcska.ru/media/news/vladislav-kamilov-perekhodit-v-klub-rpl/