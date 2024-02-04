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4 февраля, 14:45

Полузащитник Пэскэлуцэ рассказал, почему не перешел в ЦСКА этой зимой

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник Кристианом Пэскэлуцэ в интервью для «СЭ» рассказал о просмотре в ЦСКА летом 2023 года и почему зимой не состоялся его переход в армейский клуб.

— Прошлым летом вы побывали и в ЦСКА. Что можете рассказать о тренировках в этой команде?

— Могу с уверенностью утверждать, что это один из самых эмоциональных моментов в жизни. Сначала меня пригласили на просмотр в молодежку, после чего перевели в главную команду. Попасть в топ-клуб РПЛ и тренироваться с футболистами такого высокого уровня — невероятно. Спасибо за доверие всем, кто в этом участвовал. Я извлек хороший урок, находясь в ЦСКА: чем у людей выше достижения, тем они проще, добрее и корректнее.

— Что вам сказал главный тренер Владимир Федотов?

— Довелось общаться с ним только в ходе тренировочного процесса. Если он вдруг прочитает это интервью, хочу от всего сердца поблагодарить его и Андрея Мовсесьяна (руководитель селекционного отдела ПФК. — Прим. К.Б.) за возможность принять участие в предыгровой тренировке перед матчем с «Локомотивом» на «ВЭБ Арене». Я был счастлив!

— При этом писали, что ЦСКА может вернуться к вашей кандидатуре зимой. Был ли сейчас такой разговор?

— Да, он состоялся 1 января — моему представителю звонил Мовсесьян. Он узнавал возможность аренды с выкупом и приблизительные цифры. Наша просьба состояла лишь в одном: первая команда и заявка как легионера. Потом все затихло... Сейчас переговоров с ЦСКА нет.

Кристиан Пэскэлуцэ (справа). «Звонили из ЦСКА, веду переговоры с «Факелом». Интервью потенциального новичка РПЛ

В 2023 году Пэскэлуцэ выступал за молдавский клуб «Бэлць» и за сборную Молдавии U-19.

Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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Белоус высказался об уровне легионеров в РПЛ

Источник: вратарь ЦСКА Помазун может перейти в «Спартак»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
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