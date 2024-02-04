Полузащитник Пэскэлуцэ рассказал, почему не перешел в ЦСКА этой зимой

Полузащитник Кристианом Пэскэлуцэ в интервью для «СЭ» рассказал о просмотре в ЦСКА летом 2023 года и почему зимой не состоялся его переход в армейский клуб.

— Прошлым летом вы побывали и в ЦСКА. Что можете рассказать о тренировках в этой команде?

— Могу с уверенностью утверждать, что это один из самых эмоциональных моментов в жизни. Сначала меня пригласили на просмотр в молодежку, после чего перевели в главную команду. Попасть в топ-клуб РПЛ и тренироваться с футболистами такого высокого уровня — невероятно. Спасибо за доверие всем, кто в этом участвовал. Я извлек хороший урок, находясь в ЦСКА: чем у людей выше достижения, тем они проще, добрее и корректнее.

— Что вам сказал главный тренер Владимир Федотов?

— Довелось общаться с ним только в ходе тренировочного процесса. Если он вдруг прочитает это интервью, хочу от всего сердца поблагодарить его и Андрея Мовсесьяна (руководитель селекционного отдела ПФК. — Прим. К.Б.) за возможность принять участие в предыгровой тренировке перед матчем с «Локомотивом» на «ВЭБ Арене». Я был счастлив!

— При этом писали, что ЦСКА может вернуться к вашей кандидатуре зимой. Был ли сейчас такой разговор?

— Да, он состоялся 1 января — моему представителю звонил Мовсесьян. Он узнавал возможность аренды с выкупом и приблизительные цифры. Наша просьба состояла лишь в одном: первая команда и заявка как легионера. Потом все затихло... Сейчас переговоров с ЦСКА нет.

В 2023 году Пэскэлуцэ выступал за молдавский клуб «Бэлць» и за сборную Молдавии U-19.