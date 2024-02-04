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4 февраля, 14:31

Белоус высказался об уровне легионеров в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вице-президент столичного «Локомотива» Юрий Белоус высказался об уровне легионеров в РПЛ.

«Вижу ли я, что в ближайшем будущем в РПЛ вновь потянутся более именитые легионеры, чем сейчас? Качество жизни во многих российских городах довольно высокое. Многие иностранцы, которые приехали сюда и поняли, что это за страна, какие возможности она предоставляет, остаются довольными и открыто об этом говорят. Но самая серьезная лига в мире на данный момент — это Лига чемпионов. Российские клубы в ней сейчас не выступают. Когда команда не выступает в еврокубках — это большой минус для таких клубов, а в нашем случае еще и для всей лиги. Поэтому говорить о том, когда в РПЛ вновь будут появляться сильные легионеры, можно будет только после возвращения на международную арену. Но тут нужно понимать, что нашему футболу предстоит начать все с начала. Если раньше у нас по две команды в Лиге чемпионов играли, еще несколько коллективов в Лиге Европы выступали, то сейчас, учитывая наше падение в рейтинге УЕФА, придется начинать с низших этапов квалификации», — приводит слова Белоуса Legalbet.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» с 38 очками лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Зенит» на 2 балла. Третье место занимает «Динамо» (32). «Локомотив» с 31 очком — на четвертой позиции, ЦСКА (28) находится на восьмой строчке.

Источник: https://legalbet.ru/news/belous-imenitie-legioneri-vnov-potyanutsya-v-rpl-kogda/
Футбол
РПЛ
Юрий Белоус
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

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