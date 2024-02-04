Белоус высказался об уровне легионеров в РПЛ

Вице-президент столичного «Локомотива» Юрий Белоус высказался об уровне легионеров в РПЛ.

«Вижу ли я, что в ближайшем будущем в РПЛ вновь потянутся более именитые легионеры, чем сейчас? Качество жизни во многих российских городах довольно высокое. Многие иностранцы, которые приехали сюда и поняли, что это за страна, какие возможности она предоставляет, остаются довольными и открыто об этом говорят. Но самая серьезная лига в мире на данный момент — это Лига чемпионов. Российские клубы в ней сейчас не выступают. Когда команда не выступает в еврокубках — это большой минус для таких клубов, а в нашем случае еще и для всей лиги. Поэтому говорить о том, когда в РПЛ вновь будут появляться сильные легионеры, можно будет только после возвращения на международную арену. Но тут нужно понимать, что нашему футболу предстоит начать все с начала. Если раньше у нас по две команды в Лиге чемпионов играли, еще несколько коллективов в Лиге Европы выступали, то сейчас, учитывая наше падение в рейтинге УЕФА, придется начинать с низших этапов квалификации», — приводит слова Белоуса Legalbet.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» с 38 очками лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Зенит» на 2 балла. Третье место занимает «Динамо» (32). «Локомотив» с 31 очком — на четвертой позиции, ЦСКА (28) находится на восьмой строчке.