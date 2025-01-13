Майга: «Елку на Новый год не ставили, у мусульман это не принято. Жена немного обиделась»
Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга ответил на вопрос «СЭ», как отпраздновал Новый год.
«Мы елку не ставили, у мусульман это неправильно. Моя жена, например, хотела купить, но я сказал ей, что мы не празднуем. Она немного обиделась, но у нас такое правило», — сказал Майга «СЭ».
Майга выступает за «Пари НН» с июля 2022 года. В этом сезоне 29-летний малиец не выходил на поле, он продолжает восстановление после разрыва крестообразных связок колена.
Артем Бухаев, Дарик Агаларов
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|
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|
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|
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|2
|5
|33-26
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|
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|3
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|4
|4
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|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
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|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
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|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
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