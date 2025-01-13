Майга: «Елку на Новый год не ставили, у мусульман это не принято. Жена немного обиделась»

Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга ответил на вопрос «СЭ», как отпраздновал Новый год.

«Мы елку не ставили, у мусульман это неправильно. Моя жена, например, хотела купить, но я сказал ей, что мы не празднуем. Она немного обиделась, но у нас такое правило», — сказал Майга «СЭ».

Майга выступает за «Пари НН» с июля 2022 года. В этом сезоне 29-летний малиец не выходил на поле, он продолжает восстановление после разрыва крестообразных связок колена.

Артем Бухаев, Дарик Агаларов