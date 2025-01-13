Источник: Промес задолжал налоги в России на сумму в почти полмиллиона рублей

Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес имеет долг по налогам в России в размере около полумиллиона рублей, сообщает интернет-издание SHOT.

По информации источника, футболист не заплатил налоговой службе 455 тысяч рублей. Федеральная налоговая служба уже начала исполнительное производство.

Сейчас 33-летний нидерландец играет в ОАЭ, где находится после вынесения обвинительного приговора по уголовному делу на родине, за «Дубай Юнайтед». Клуб принадлежит российскому бизнесмену Сергею Ломакину, который также владеет московской «Родиной» из первой лиги.

В 2024 году Промес был арестован в ОАЭ после попадания в автомобильную аварию. Власти Нидерландов требовали его экстрадиции, местный суд приговорил его к 6 годам тюрьмы за участие в наркоторговле и нанесение телесных повреждений. Впоследствии игрок был освобожден из-под стражи в Эмиратах.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год.