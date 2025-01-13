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Сегодня, 12:50

Источник: Промес задолжал налоги в России на сумму в почти полмиллиона рублей

Владислав Маслов
Корреспондент
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Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес имеет долг по налогам в России в размере около полумиллиона рублей, сообщает интернет-издание SHOT.

По информации источника, футболист не заплатил налоговой службе 455 тысяч рублей. Федеральная налоговая служба уже начала исполнительное производство.

Сейчас 33-летний нидерландец играет в ОАЭ, где находится после вынесения обвинительного приговора по уголовному делу на родине, за «Дубай Юнайтед». Клуб принадлежит российскому бизнесмену Сергею Ломакину, который также владеет московской «Родиной» из первой лиги.

В 2024 году Промес был арестован в ОАЭ после попадания в автомобильную аварию. Власти Нидерландов требовали его экстрадиции, местный суд приговорил его к 6 годам тюрьмы за участие в наркоторговле и нанесение телесных повреждений. Впоследствии игрок был освобожден из-под стражи в Эмиратах.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год.

Источник: SHOT
Квинси Промес
Футбол
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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