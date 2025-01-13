Полузащитник «Пари НН» Майга: «Обожаю баню! Всегда хожу после тренировок»

Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга ответил на вопрос «СЭ» о своем отношении к бане.

«Люблю баню! Очень! После тренировки всегда хожу в баню. Обожаю это!» — сказал Майга «СЭ».

Майга выступает за «Пари НН» с июля 2022 года. В этом сезоне 29-летний малиец не выходил на поле, он продолжает восстановление после разрыва крестообразных связок колена.

Артем Бухаев, Дарик Агаларов