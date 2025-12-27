Лосев о возможном переходе Бабаева в «Спартак»: «Реакция будет максимально жесткой, неизвестно, как он с этим справится»

Бывший защитник «Динамо» Виктор Лосев поделился с «СЭ» мнением о возможном переходе полузащитника бело-голубых Ульви Бабаева в «Спартак».

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что 21-летний футболист может в ближайшее время подписать контракт с красно-белыми до 2030 года.

«Если этот трансфер действительно состоится, то для меня он будет просто странным. С одной стороны — молодой футболист, который уходит из родного клуба, где у него только-только начало получаться, где есть доверие и любовь болельщиков. С другой — столичный клуб, который берет попросту кота в мешке и собирается платить ему огромную зарплату. Хотя Бабаев еще особо ничего не показал на взрослом уровне и огромным талантом никогда не считался.

Плюс, в марте нас ждут два кубковых дерби. Представляете, что в случае перехода о себе выслушает Ульви от динамовских болельщиков? Реакция будет максимально жесткой, и еще неизвестно, как он с этим психологически справится. Вон, посмотрите на Соболева и его статистику после перехода из «Спартака» в «Зенит». А это был признанный мастер и один из лучших нападающих страны, который теперь блистает не на поле, а в основном в уничижительных заголовках статей в интернете, — сказал Лосев «СЭ».

В сезоне-2025/26 Бабаев провел 15 матчей за «Динамо» во всех турнирах и забил 5 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 750 тысяч евро.