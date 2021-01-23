Полузащитник «Ниццы» близок к переходу в ЦСКА

Полузащитник «Ниццы» Данилу близок к переходу в ЦСКА, сообщает Le10Sport. 24-летний бразилец отправится в российский клуб на правах аренды с возможностью выкупа.

Футболиста не устраивает отсутствие игровой практики во Франции: в нынешнем сезоне он провел только 5 игр.

Контракт Данилу заключен до лета 2023 года, Transfermarkt оценивает его в 6,5 миллиона евро. В «Ниццу» он перешел из «Браги» летом 2018 года за 10 миллионов евро.