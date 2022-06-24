Экс-гендиретор «Чертаново» Ларин назвал «Спартак» хорошим вариантом для Зиньковского

Бывший генеральный директор «Чертаново» Николай Ларин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход полузащитника Антона Зиньковского в «Спартак из «Крыльев Советов».

«Уход очередного чертановского игрока из «Крыльев Советов» — жалко, конечно же. Надеюсь, у Антона все получится дальше. «Спартак» — хороший вариант для Зиньковского. Сможет ли он заиграть в московском клубе? Очень надеюсь, что он сможет заменить Зелимхана Бакаева и стать одним из лидеров «Спартака», — сказал Ларин «СЭ».

По итогам сезона РПЛ-2021/22 Зиньковский был признан лучшим игроком «Крыльев Советов» и стал лучшим ассистентом чемпионата России.

В минувшем сезоне хавбек забил четыре мяча и отдал 11 результативных передач в 32 матчах во всех турнирах. Контракт игрока с самарским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.