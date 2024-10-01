Полузащитник «Локомотива» Раков: «Надеюсь, в ближайшее время восстановлюсь. Чувствую себя нормально»

Полузащитник «Локомотива» Вадим Раков ответил на вопрос «СЭ» о своем восстановлении.

«Чувствую себя в целом нормально. Надеюсь, что в ближайшее время восстановлюсь. Думаю, в октябре уже вернусь», — сказал Раков «СЭ».

Ранее 19-летний игрок пропустил 2 матча из-за повреждения.

Раков является воспитанником железнодорожников. В текущем сезоне на его счету 10 матчей во всех турнирах, 3 гола и 1 передача.