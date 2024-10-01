Полузащитник «Локомотива» Раков: «Надеюсь, в ближайшее время восстановлюсь. Чувствую себя нормально»
Полузащитник «Локомотива» Вадим Раков ответил на вопрос «СЭ» о своем восстановлении.
«Чувствую себя в целом нормально. Надеюсь, что в ближайшее время восстановлюсь. Думаю, в октябре уже вернусь», — сказал Раков «СЭ».
Ранее 19-летний игрок пропустил 2 матча из-за повреждения.
Раков является воспитанником железнодорожников. В текущем сезоне на его счету 10 матчей во всех турнирах, 3 гола и 1 передача.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|18-5
|24
|
2
|Локомотив
|10
|8
|0
|2
|25-14
|24
|
3
|Зенит
|10
|7
|2
|1
|22-4
|23
|
4
|Динамо
|10
|6
|2
|2
|18-10
|20
|
5
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|19-6
|17
|
6
|Спартак
|10
|4
|4
|2
|14-9
|16
|
7
|Рубин
|10
|3
|3
|4
|12-15
|12
|
8
|Ростов
|10
|3
|3
|4
|13-17
|12
|
9
|Акрон
|10
|3
|2
|5
|14-18
|11
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|2
|5
|9-14
|11
|
11
|Пари НН
|10
|3
|1
|6
|9-19
|10
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|4-8
|10
|
13
|Химки
|10
|1
|5
|4
|9-16
|8
|
14
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|12-19
|7
|
15
|Факел
|10
|1
|3
|6
|4-17
|6
|
16
|Ахмат
|10
|0
|6
|4
|7-18
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|5.10
|14:00
|
Акрон – Пари НН
|- : -
|5.10
|16:30
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|5.10
|19:00
|
Спартак – Ростов
|- : -
|5.10
|19:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|6.10
|14:00
|
Факел – Динамо Мх
|- : -
|6.10
|16:30
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|6.10
|19:00
|
Краснодар – Химки
|- : -
|6.10
|19:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|7
|1
|2
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|8
|1
|1
Новости