Агент Самошникова о переходе игрока в «Спартак»: «Был ряд нюансов со стороны «Локомотива», у клуба были требования»

Агент Алексей Бабырь, представляющий интересы защитника «Локомотива» Ильи Самошникова, прокомментировал «СЭ» переход футболиста в «Спартак».

Красно-белые объявили о покупке 27-летнего россиянина во вторник, 19 августа. Самошников подписал контракт с клубом на 3 года, он будет выступать за команду под 14-м номером.

«Сделка закрыта, «Спартак» официально представил Илью. Не скажу, что были сложные переговоры, хотя и был ряд нюансов со стороны «Локомотива». У них были некие требования, в этом была вся загвоздка. Но хочется сказать слова благодарности «Локомотиву» за то, что клуб сделал большой вклад в развитие Илюхи, помог ему выйти на новый уровень. Так Самошников получил внимание от других команд, не только от «Спартака». Хочу поздравить «Спартак» с приобретением качественного игрока. Это классный, топовый трансфер, который может закрыть несколько позиций. Илья готов к новому вызову, он — боец, профессионал. Надеюсь, что и в «Спартаке» он станет настоящим лидером, поможет команде в борьбе за самые высокие места», — сказал Бабырь «СЭ».

Самошников выступал за «Локомотив» с июля 2023 года. В сезоне-2024/25 он провел 33 матча, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.