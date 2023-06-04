Марадишвили: «Думаю, за «Локомотивом» будет интересно смотреть в следующем сезоне»

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили подвел итоги сезона-2022/23 для своей команды.

— Какие итоги сезона?

— Очень рад, что мы добились хорошего результата с Михаилом Михайловичем, — сказал Марадишвили. — Очень рад, что мы поднялись выше. Думаю, в следующем сезоне будет очень интересно наблюдать за нашей командой.

— Впечатление от работы с Галактионовым?

— Я знаю этого тренера. Мы работали в молодежной сборной России, поэтому все требования знаю и все понимаю.

«Локомотив» занял восьмое место по итогам чемпионата России-2022/23 с 45 очками в 30 матчах.